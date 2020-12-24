MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP tecavüzleri sahiplendi

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP'de yaşanan tecavüz skandalları ve CHP'nin FETÖ ile olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin yalan ve iftiranın merkezi haline geldiğini belirteen Akçay şunları söyledi:CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'deki tacizcileri ve tecavüzcüleri sahiplenmiştir. Tacizlerin ve tecavüzlerin yaşandığı yer CHP, failler CHP yöneticileri, mağdurlar CHP'li. Tacizleri ve tecavüzcüleri aklamaya ve olayları kapatmaya çalışanlar CHP yöneticileri, tacizlerin ve tecavüzlerin üzerine gidenlere baskı yapanlar CHP yöneticileridir.Kandil, Pensilvanya ve HDP ile işbirliği yapan, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak milli çıkarlarımıza muhalefet eden ve yabancı başkentlerden iktidar dilenen CHP, hemen her gün yeni bir ihanet, yolsuzluk, taciz ve tecavüz skandalına imza atmaktadır. CHP'li Öztrak, CHP'deki taciz ve tecavüzlerle ilgili soruya 'Kınıyoruz, gereğini yapacağız' diyeceğine 'Bu iddiaların sahibi Cumhur İttifakı'dır' diyerek CHP'deki tacizcileri ve tecavüzcüleri sahiplenmiştir.CHP'li Muharrem İnce, 'CHP Genel Merkezi'nde çöreklenmiş bir çete var. Para pul işlerinde de bu çete var, dedikodularda, kumpaslarda, yalan dolanda da bu çete var' demiştir. CHP'nin başında Kılıçdaroğlu var. Bu çetenin başında kim vardır? CHP'li Öztrak bu çetenin neresindedir?Kılıçdaroğlu Öztrak ile birlikte Türk Amerikan Birliği Başkanı ve FETÖ'nün Beyaz Saray imamı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etmiştir. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Beyaz Saray imamı ile işi pişirmiş olmalı ki şimdi de Beyaz Saray'dan iktidar dileniyor.Kandil ve Pensilvanya ile işbirliği yapan, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak Türkiye'nin milli çıkarlarına muhalefet eden, HDP ile Türk'süz ve Atatürk'süz bir anayasa hazırlayan ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'na da Faik Öztrak gibi bir parti sözcüsü yakışır.