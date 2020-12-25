FETÖ elebaşının yeğenine 6 yıl

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı'ya "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan hapis cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında dava açılan Avcı, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Avcı, somut delil olmadığını öne sürerek "Hiçbir terör örgütüne üye değilim, hayatımda yakından silah dahi görmedim" dedi. Beraatini isteyen Avcı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.