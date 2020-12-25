‘Patates hat’ ağı çöktü

İstanbul Fatih'te firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri başta olmak üzere aranan terör örgütü üyelerine, uyuşturucu çetelerine, suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine "Patates" olarak adlandırılan ve yabancı kişiler adına kaydedilmiş açık telefon hatlarını satan 2 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri gerçekleştirdi. Şüpheliler H.A. ve U.Y. cezaevine gönderildi. Satışa hazır halde bin 11 adet açık patates hat ve 150 yabancı kişiye ait pasaport fotokopisi ele geçirildi.