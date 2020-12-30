FETÖ’nün kozmik imamına 39 yıl

FETÖ'nün Ankara'da Vişnelik rezidansta kurduğu istihbarat merkezi olan kozmik ofisi yöneten MİT'in Ankara Bölge Temsilcisi Yasin Ugan'a ceza yağdı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve devletin istihbarat verisine erişim sağlayan merkezde aynı anda 14 kişiyi birden dinleyebildiğini itiraf eden Ugan'a örgüt üyeliği ve devletin gizli bilgilerini FETÖ'nün Türkiye imamlarına aktardığı gerekçesiyle 39 yıl 10 ay hapis cezası verildi. MİT mahrem yapılanma içerisinde öğrenci olarak görev yapan Bilal Zencirci 18 yıl 10 ay 20 gün, Recep Karakaya ise 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.