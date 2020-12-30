Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün kozmik imamına 39 yıl

’nün kozmik imamına 39 yıl

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
FETÖ'nün Ankara'da Vişnelik rezidansta kurduğu istihbarat merkezi olan kozmik ofisi yöneten MİT'in Ankara Bölge Temsilcisi Yasin Ugan'a ceza yağdı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve devletin istihbarat verisine erişim sağlayan merkezde aynı anda 14 kişiyi birden dinleyebildiğini itiraf eden Ugan'a örgüt üyeliği ve devletin gizli bilgilerini FETÖ'nün Türkiye imamlarına aktardığı gerekçesiyle 39 yıl 10 ay hapis cezası verildi. MİT mahrem yapılanma içerisinde öğrenci olarak görev yapan Bilal Zencirci 18 yıl 10 ay 20 gün, Recep Karakaya ise 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün kozmik imamına 39 yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA