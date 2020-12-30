FETÖ’nün Tahşiye kumpasında yeni gelişme! Kumpasçılar ikinci kez hakim karşısında

2009 yılında Tahşiye grubuna yapılan operasyonun FETÖ'nün kurgusu ve kumpası olduğu iddiası üzerine 2014 yılında soruşturma başlatılmış, elebaşı Fetullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Erol Demirhan'ın aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında 2015 yılında dava açılmıştı. İstanbul'da FETÖ'ye açılan ilk dava olan ve yargılaması iki yıldır süren bu dava, 3 Kasım 2017'de karara bağlanmıştı. Hidayet Karaca "FETÖ yöneticiliği", 8'i emniyet müdürü 25 polis ise "örgüt üyeliği" suçundan mahkum olurken, 5 polis "üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" ceza almıştı. Karaca'ya toplam 31 yıl hapis cezası verilirken, 30 polis ise 6 yıldan 25,5 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'da bulunurken, FETÖ'nün Tahşiye kumpasına yönelik ikinci bir dava açıldı.

2. DAVADA İLK DURUŞMA

İkinci davada ilk davanın sanıkları hakkında ek suçlardan ceza istenirken, Ekrem Dumanlı gibi bazı isimler de ilk kez sanık olarak yer aldı. 45 sanık hakkında açılan "ikinci Tahşiye kumpası davasında" yargılamaya başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında öncelikle mahkeme heyeti başkanı Akın Gürlek sanıkların kimlik tespitlerini yaptı. Daha sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşmaya sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.

36 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Eylül'de hazırlanan iddianamede sanıkların "FETÖ üyeliği", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıldan 36 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

KUMPASIN ŞİFRELERİ DİZİLERDE

İddianamede FETÖ'nün kapatılan Samanyolu (STV) televizyonunda Şefkat Tepe, Kollama, Tek Türkiye ve Şubat Soğuğu gibi dizilerde örgütün kumpaslarının önceden şifreli bir şekilde işlendiği, örgüt üyelerinin de bu diziler üzerinden verilen mesajla harekete geçtiği kaydediliyor. İddianameye göre, Fethullah Gülen 6 Nisan 2009 tarihli konuşmasında dini gruplardan bir kısmının terörize edilebileceğini, ismine de "Tahşiye" denilebileceğini söyledi. Bu konuşmadan üç gün sonra 9 Nisan 2009'da yayınlanan "Tek Türkiye" isimli dizinin 64. bölümünün Karanlık Karar Kurulu sahnesinde adı ilk kez duyulacak olan dini motifli Tahşiye isimli yeni bir projenin ortaya çıkacağı konuşuldu. Yaklaşık 20 gün sonra da İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünün bilgi yazısı üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bu guruba ilişkin soruşturma başlatıldı.

DARBE TALİMATI DA DİZİLERDEN VERİLDİ

İddianamede, elebaşı Fetullah Gülen'in 17 ve 25 Aralık operasyonlarının talimatını da önceden STV'deki Şefkat Tepe dizisindeki Karanlık Kurul sahnesinde şifreli olarak kendisine bağlı polislere ilettiği belirtiliyor. Polislerin de Gülen'in talimatları doğrultusunda hükümete darbe operasyonuna kalkıştığı vurgulanıyor. İddianameye göre, FETÖ ilk olarak toplum nazarında hükümete karşı yolsuzluk algısı oluşturduktan sonra Başbakan, bakan, milletvekilleri ve hedefte olan tüm kişilerin birinci derece yakınlarının yakalanıp gözaltına alınması ve tutuklanmasını planladı. Bu planlar 17-25 Aralık 2014 tarihleri öncesinde karanlık dizide yoğun olarak işlenerek, örgüt tabanına mesajlar verildi.