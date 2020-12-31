Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Online MPİ TV ve yılbaşı çekilişi canlı yayın izle ekranı

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki çekilişte belirlenen 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet alan milyonlar, Milli Piyango çekilişi canlı izle ekranı ile sonuçları anlık olarak takip edecek. Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Bu noktada, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango Online, MPİ TV ve Kanal D canlı izle ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.
Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra sabah.com.tr ve Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te başlayacak, çekilişte hem büyük ikramiye hem de amorti numarası çekilecek.
MİLLİ PİYANGO ÖZEL YILBAŞI ÇEKİLİŞİ FREKANS BİLGİLERİ
31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacaktır.
14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.
Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz
DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V
FEC: 3/4
Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )
Encryption Key: 31DEC2020321
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te başlayacak, çekilişte hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek.
Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla çekilişi canlı takip edebilirsiniz.
https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle
https://www.youtube.com/watch?v=WKypAM4TlfE&feature=emb_title
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.