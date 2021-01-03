Türkiye’de ilk kez Ankara’da başlayacak

Yeni düzenleme ile 22 soru ile 6284 sayılı kanun kapsamında işlenen suçların detaylı bir şekilde ele alındığı "Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu" güncellendi. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri etkin bir şekilde yapılabilecek. Güncellenen form ile pilot uygulama 4 Ocak'ta Ankara'da başlayarak tüm ülkede yaygınlaştırılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen form, uzmanlar ve çeşitli ülkelerdeki örneklerin incelenmesiyle hazırlandı. Kurum ve kuruluşlar ile kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da hazırlık aşamasında görüşlerine başvurulduğu formda, kadın sığınma evlerinde kalan kadınlar da formdaki soruları cevapladı. Hazırlanan yeni form; risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi.

SORULAR 4 BÖLÜMDEN OLUŞTU



Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formunda, 'evet' 'hayır' şeklinde, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olarak 4 bölümden oluştu. Şiddet tanımları ayrı ayrı vurgulanarak detaylandırıldı. Şiddetten etkilenen diğer aile bireyleri soruldu ve şiddetin sıklığı detaylandırıldı. Israrlı takip ve musallat olma durumu yer ve zaman vererek ele alındı. İlk defa ve önemli yeniliklerden birisi olarak, şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki hali tespitine çalışıldı. Risk arttırıcı durumlar mağdur ve fail açısından detaylı ele alındı. Boşanma aşaması, töre ve namus cinayet geçmişi incelendi. Silah durumu ve silaha kolay erişim durumu ele alındı. Çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi. Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve etkinliği vurgulandı.

ÇÖZÜME YÖNELİK YARDIMLAR ARTACAK



Kolluk, mülki amir ve hakimin mağduru koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini arttıracak, barınma yeri sağlama ve koruma altına almadaki tereddütleri giderecek. Kolluk ve hakimin faile yönelik önleyici kararlar almasındaki karar alma etkinliği arttıracak. ŞÖNİM'lerin (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) mağdura yönelik vaka bazlı çalışmalarına kolaylık sağlayacak. Faille ilgili risk durumlarına eğilimine yönelik çalışmalara sevk edilecek. Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını arttıracak.

CİNSEL SUÇ MAĞDURLARINA DESTEK



Formlar doldurulurken cinsel suç mağduru 18 yaş altı çocukların ifadelerinin, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)/Adli Görüşme Odası (AGO) görevlileri ile irtibat kurularak alınması sağlanacak.



Cinsel suç mağduru 18 yaş üstünde ise ifadesi, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Adli Görüşme Odasında (AGO) alınacak, mümkün olmaması halinde kolluktaki işlemleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM) / Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)/ Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) görevlileri ile irtibat kurularak, kadın meslek elemanının refakat etmesi sağlanacak. Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı"nda kolluk birimleri tarafından kullanılan, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun risk değerlendirme ölçeği güncellenmesi de planda yer almıştı.





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