Küçükçekmece uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Küçükçekmece Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, firari bir kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde 64 adet çantaya zulalanmış halde 37,148 gram eroin maddesi, 2 adet vakum makinası, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu maddeyi öğütmeye yarayan sanayi tipi makine ele geçirildi.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işleyen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilen 3 şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Avrupa ülkelerine sevk edecekleri belirlendi.



Şüphelilerin hakkında yapılan detaylı araştırma sonucunda kalıp halinde bulunan eroin maddesini tekstil firması görünümü verdikleri iş yerinde makinelerle öğüterek ve vakumlayarak kadın çantalarının iç astarına zulaladıkları çanta formu haline getirip Yunanistan ve Kosova ülkelerine ihraç etmek üzere koliledikleri tespit edildi.



Küçükçekmece Cennet Mahallesinde 22 Ocak tarihinde önceden tespit edilen adrese İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleritarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 64 adet çantaya zulalanmış halde 37,148 gram eroin maddesi, 2 adet vakum makinası, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu maddeyi öğütmeye yarayan sanayi tipi makine ele geçirildi.



Başsavcılık koordinesinde yapılan yakalama çalışmalarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda S.V., C.G. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Sırbistan uyruklu B.B.'nin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.