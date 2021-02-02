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Sözde protesto adı altında yasadışı eyleme gidenler gözaltına alındı

Rektör atamasını bahane eden bir grup kaymakamlık tarafından 7 gün süre ile yasaklanmasına rağmen Rıhtım'da bir araya geldi. tarafından yasaklanan Kadıköy'deki eyleme gitmek için toplanan öğrenciler de polis tarafından gözaltına alındı. Son dakika haberine göre, Kadıköy İlçe Başkanı de yasa dışı gösteriye dahil olarak polisin gözaltı yapmasına engel olmaya çalıştı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
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Giriş Tarihi: 2.2.2021 19:07 ABONE OL
Sözde protesto adı altında yasadışı eyleme gidenler gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir devam eden olayları protesto için Kadıköy Rıhtım Sokakta yapılacak miting için okuldan çıkan öğrenciler otobüse bindiler. İstanbul Valiliğinin mitingi yasaklaması ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nden Kadıköy'deki eyleme gitmek için otobüse binen öğrencilerin bulunduğu belediye otobüsü duraktan ayrıldıktan hemen sonra durduruldu.

Otobüsü durduran polis ekipleri, öğrencilerin kimlik kontrolünü yaptı. Öğrencilerin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, şüpheli gördüğü 10'un üzerinde kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında öğrenciler ve polis arasında arbede çıktı.

KADIKÖY'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektör atamasını bahane eden bir grup kaymakamlık tarafından 7 gün süre ile yasaklanmasına rağmen Kadıköy Rıhtım'da bir araya geldi.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup yapılan uyarılar sonrasında polis müdahalesiyle ara sokaklara dağıldı. Ancak tekrar çeşitli sokaklardan toplu halde Rıhtım'a inmeye çalışan gruba polis izin vermedi.

Son dakika: 101 şüpheli Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değilmiş!

Bu esnada polise mukavemette bulunan kişiler gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar aracın camlarını yumrukladı.

Öte yandan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de yasa dışı gösteriye dahil olarak polisin gözaltı yapmasına engel olmaya çalıştı.

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Sözde protesto adı altında yasadışı eyleme gidenler gözaltına alındı
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