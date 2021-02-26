Niğde’den Maltepe’ye gönderme: “Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur”

NİĞDE BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADAN MALTEPE'YE GÖNDERME YAPTI

Maltepe'deki kimi vatandaşlar ise çöp konteynırlarındaki çöp yığınlarını kendi imkânlarıyla toplamaya başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöpleri toplayan vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte Başaracağız."