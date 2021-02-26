Niğde’den Maltepe’ye gönderme: “Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur”

İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ilçe belediyelerindeki işçiler toplu sözleşmelerden bir sonuç çıkmayınca ardı ardına grev kararı aldı. Kadıköy'de grev sonrasında anlaşma sağlanınca CHP'li Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinde işçiler grev kararı aldığını açıkladı. Maltepe İlçesi'ndeki grev nedeniyle sokaklar çöpler içinde kalırken, vatandaşlar ise çöp yığınlarından rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı.
NİĞDE BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADAN MALTEPE'YE GÖNDERME YAPTI
Maltepe'deki kimi vatandaşlar ise çöp konteynırlarındaki çöp yığınlarını kendi imkânlarıyla toplamaya başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöpleri toplayan vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte Başaracağız."