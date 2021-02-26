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Niğde’den ’ye gönderme: “Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur”

İlçesi’ndeki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirirken, kimi vatandaşlar çöp konteynırlarındaki çöp yığınlarını kendi imkânlarıyla toplamaya başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise bu duruma sosyal medyadan teşekkür ederek cevap verdi. Maltepe Belediyesi’nin vatandaşların çöp toplamasına yönelik tavrına cevap ’nden geldi. Niğde Belediyesi ise Maltepe Belediyesi’ne sosyal medyadan çöp toplatma göndermesi yaparak, “Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 23:20 Son Güncelleme: 26.2.2021 23:21 ABONE OL
Niğde’den Maltepe’ye gönderme: “Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur”

İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ilçe belediyelerindeki işçiler toplu sözleşmelerden bir sonuç çıkmayınca ardı ardına grev kararı aldı. Kadıköy'de grev sonrasında anlaşma sağlanınca CHP'li Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinde işçiler grev kararı aldığını açıkladı. Maltepe İlçesi'ndeki grev nedeniyle sokaklar çöpler içinde kalırken, vatandaşlar ise çöp yığınlarından rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı.

NİĞDE BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADAN MALTEPE'YE GÖNDERME YAPTI
Maltepe'deki kimi vatandaşlar ise çöp konteynırlarındaki çöp yığınlarını kendi imkânlarıyla toplamaya başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çöpleri toplayan vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte Başaracağız."


Maltepe Belediyesi'nin vatandaşların çöp toplamasına yönelik tavrına cevap Niğde Belediyesi'nden geldi. Niğde Belediyesi Maltepe Belediyesi'ne çöp toplama göndermesi yaparak, sosyal medyadan şunları yazdı: "Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur"

Türkiye, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin çöp rezaletini konuşuyor!

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Niğde’den Maltepe’ye gönderme: “Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur”
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