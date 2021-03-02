Eyyübiye Belediyesi'nden bir temel atma daha

Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz mahallesinde yapımına başlanılan şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanının temelini attı. Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz mahallesinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olup, vatandaşların zorluk çektiği yaklaşık 3500 metre karelik alanı şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanına çeviriyor. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan alanda temel atma töreni düzenlendi. 15 Temmuz mahallesi ve bölge sakinlerinin istifade edeceği alan için düzenlenen temel atma törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Karademir, Belediye Meclis Üyeleri, Mahir Öge, Hasan Karataş, Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop, 15 Temmuz mahalle muhtarı Ethem Çalışkan ile bölge muhtarları katıldı. Yaklaşık 3500 metre karelik alanı kapsayan ve içerisinde şelale park, kitap otağı, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları ile dinlenme alanlarının bulunduğu projenin temel atma töreninde konuşan Başkan Kuş," Bölge sakinlerimize sözümüz vardı. Temeli attık. 2 ay içerisinde de bölge halkımızın hizmetine sunacağız." Dedi.

Eyyübiye ilçesinin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Seçim zamanında bütün mahallelerimizi gezmiştik bunu her platformumda ifade ediyoruz ve o dönem bölge sakinlerinin taleplerini dinlemiştik. 15 Temmuz mahallemize geldiğimiz zaman İlçe Başkanımız, Meclis üyelerimiz ile birlikte arkamızda bulunan atıl alan ile ilgili vatandaşların çok ciddi şikayetleri ve ızdırapları vardı. Biz o gün itibari ile kendilerine burayı park olarak kazandıracağımızın vaadinde bulunmuştuk ve çok şükür bugün o vaadimizi gerçekleştiriyoruz. İhalesini geçen ay yaptık. 15 gün önce yer tesliminde bulunduk ve çok şükür bugün muhtarlarımız ile İlçe Başkan Yardımcımız ile Meclis üyelerimiz ile Başkan Yardımcımız ile birlikte temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu parkımızda şelale olacak, dinlenme ve eğlence alanları olacak ve bu parkımızda mahallemizin dezavantajlı olması nedeni ile öğrencilerimizin ders çalışacak ortamının bulunmaması nedeni ile bir kitap otağı bölgeye kazandırıyoruz. İnşallah artık öğrencilerimiz burada güzel vakit geçirirler. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz burada rahat zaman geçirirler. 15 Temmuz mahalle sakinlerine parkımız hayırlı olsun inşallah." dedi.

Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop ise," Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi mevcut atıl yeri güzel bir parka dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımızın gelip oturup rahat edebilecekleri güzel bir alan ve bunun içerisinde kitap otağımız da mevcut. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. "şeklinde konuştu.

15 Temmuz mahalle muhtarı Ethem Çalışan ise Başkan Kuş'a teşekkür edip, " Belediye Başkanımız geldiği gün bize söz verdi ve bu sözünü de gerçekleştirdi. Başarılı çalışmalarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Parkımız yapımına başlandı ve Kitap otağı ekstradan başkanımızın bizlere ve öğrencilerimize sürprizi oldu. Çocuklarımız burada gelip güzel bir ders çalışma ortamı bulsun diye güzel düşünmüştür. Çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımıza, Muhtar arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Dedi.

Belediye Meclis Üyesi Mahir Öge ise şunları kaydetti," 15 Temmuz mahallemize ailelerin gelip güzel vakit geçirebilecekleri bir park kazandırmış bulunuyoruz. Temel atma töreninde Başkanımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimizin riyasetinde temel atma törenini gerçekleştirdik . Belediyemiz bu ve buna benzer çalışmalarına devam edecek."

Projenin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Belediye Meclis Üyesi Hasan Karataş ise," 15 Temmuz mahallemize ve Direkli mahallemize hitap eden güzel bir park kazandırmış bulunuyoruz. Başkanımıza halkımız adına teşekkür ediyor, nice güzel projelere birlikte imza atacağımıza eminiz." Dedi.