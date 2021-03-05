Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: KKTC ile birçok alanda ortak çalışmalar yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve heyetini kabul etti. Görüşmeye, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da katıldı. KKTC

ERSİN TATAR, BİTLİS'TEKİ HELİKOPTER KAZASI İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının başında Türkiye Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı diledi. Kıbrıs'ta geçmişten bugüne birçok aşamalardan geçildiğini söyleyen Tatar, Türkiye'nin her alanda desteği ve yol göstericiliğiyle çok mesafeler kat edildiğini belirtti. Pandeminin yarattığı sorunlara değinen Tatar, pandeminin özellikle turizm, eğitim ve inşaat gibi lokomotif sektörlerde sıkıntı yaşanmasına yol açtığını söyledi. Geçmişe bakıldığında, aslında çok iyi gidildiğini, iyi bir aşamaya gelindiğini söyleyen Tatar, pandeminin olumsuz etkilerine işaret etti.

"DOĞU AKDENİZ'DE KKTC'NİN ZEMİNİ GÜÇLENDİ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, aşılama programının biraz rahatlama sağlaması temennisini dile getirdi. Doğu Akdeniz'de KKTC'nin zemininin güçlendiğini söyleyen Tatar, Türkiye'nin bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu kaydetti. Kıbrıs konusunda geliştirilen siyasete değinen Tatar, "Bu siyaset egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki komşu devletin iş birliği. Bizim önerdiğimiz budur" dedi. Kıbrıslı Türklerin yalnız olmadığını, Türkiye'nin her alanda Kıbrıslı Türklerin arkasında olduğunu belirten Tatar, bunu herkese söylediklerini kaydetti. Tatar, Türkiye'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu yineledi. Tatar, mücadelenin 1820'li yıllarda başladığın, Rumların o tarihte Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını talep ettiklerini daha sonra Kıbrıslı Türklerin kurucu ortak oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile dışlandığını kaydetti. Kıbrıs Türk halkına güvenli ve refah dolu bir gelecek sağlamak için çalıştıklarını belirten Tatar, turizm alanında, üniversiteler, inşaatlar, enerji yatırımları; Türkiye'den gelen suya bakıldığında bağların giderek güçlendiğini söyledi.

"TÜRKİYE, PANDEMİ DÖNEMİNDE KKTC'NİN YANINDA OLDU"

Pandemi döneminde de Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere yardımlarının sürdüğünü söyleyen Tatar, Türkiye'nin iki ayda 100 yataklı tam donanımlı pandemi hastanesi yaptığını hatırlattı. Tatar, egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet önerilerinin muhalif kesimler tarafından eleştirildiğini, bunun olamayacağının söylendiğini belirterek, "Biz buna inanıyoruz, önerimizi 5+1 toplantısında masaya da taşıyacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in eskisi gibi olmadığını, Türkiye'nin çok daha güçlü olduğunu söyleyerek, bugüne kadar çok fırsatların heba edildiğini, Annan Planı'na 'hayır' diyen Rumların buna rağmen Avrupa Birliği'ne alındığını belirtti. Pekcan ve heyetini KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tatar, ekonomilerin büyümesi için önce inanmak güvenmek, devlete sahip çıkmak gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

RUHSAR PEKCAN'DAN KKTC İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Kıbrıs Türk halkının kalkınması, gelişmesine, refah düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların başarılı olması dileğine bulunarak, her alanda KKTC'nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Pekcan, Türkiye Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. KKTC'nin ürünlerinin uluslararası pazarlara sorunsuz ulaştırılmasına yönelik adımları değerlendireceklerini söyleyen Pekcan, Türkiye'de ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve sivil toplum örgütünün KKTC'de de temsilcilikleri bulunduğunu anımsattı. İhracatın geliştirilmesi ve ürünlerin uluslararası alanda tanıtılması yönünde çalışılmalar yapılabileceğini söyleyen Pekcan, finansmana ve uluslararası pazarlara erişim, markalaşma gibi alanlara yönelik çalışmalara başladıklarını bugün bu konularla ilgili temaslarda bulunacaklarını ifade etti. KKTC'nin kalkınması yönünde çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını dile getiren Pekcan, KKTC'nin genç nüfusu, coğrafi konumu, tarıma elverişli bir ülke oluşunun artılarına değindi. Pekcan, bilişim, sağlık turizmi, enerji gibi alanlarda ortak çalışmalar yapılacağını, katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti. Pekcan, Kıbrıslı Türklere yapılan adaletsizliğin son bulması temennisinde bulundu.