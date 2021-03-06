Terör mahkemesi başkanı Akın Gürlek'e küstah tehdit! 2 yıl hapsi isteniyor...

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak görev yapan Akın Gürlek'e sosyal medya üzerinden, ölüm tehditleri savuran genç adam hakkında dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan hakim Akın Gürlek, önemli yargılamalarda görev yaptı. FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine karşı açılan kritik davalara baktı. Hakim Gürlek'e geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir mesaj geldi.

ÖLÜM MESAJLARIYLA TEHDİT EDİLDİ

Mesajda ''Ulan Akın Gürlek, yatacak yerin yok. Mezarına bizzat işemezsem şerefsizim. Senin çoluğun çocuğun soyadlarını değiştirmek zorunda kalacaklar' denildi. Bu sözlerle birlikte kendisine bir suikast yapılacağı yazıldı. Mesaj sonrası adli makamlara başvuran Gürlek'in ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada sosyal medya kullanıcısı 24 yaşındaki E.G. isimli genç tespit edildi.

PAYLAŞIMI REDDETTİ

İfadesi alınan genç adam, iddiaya konu hesabı kendisinin açtığını kabul ettiği, paylaşımı ise kendisinin yapmadığını beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda üçüncü bir şahsın şüphelinin hesabını kullanarak yorum yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenle savunmasına itibar edilmediği gerekçesiyle olayla ilgili dava açtı. Hazırlanan iddianamede, yargılanması istenen gencin, Akın Gürlek'in hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunu işlediği anlatıldı. 2 yıl hapsi istenen şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.