Tokat’ta düğün yasağı 10 gün uzadı

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında, İçişleri Bakanlığının 08.03.2021 tarih ve 4113 sayılı "Toplu Taşıma Tedbirleri" hakkındaki Genelgelerini ve İl Milli eğitim Müdürlüğünün 05.03.2021 tarih ve 21851218 sayılı "Özel Öğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim Öğretim Faaliyetleri" hakkındaki yazılarını ve "İlin Genel Durumunu" görüşmek üzere Kurul Üyelerinin iştiraki ile toplandı.

B1, B2, D1, D2 ve D 4 YETLİ BELGELİ TAŞITLAR DİKKAT!

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla; Tokat İli genelinde; 1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D 4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine karar verildi.

ÖZEL KURSLARA HAFTA SONU EĞİTİM ÖĞRETİM İZNİ



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazıları gereği, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 21647338 sayılı yazılarının son paragrafında belirtilen Özel Öğretim Kurumlarının hafta sonu çalışma günlerine yönelik olarak; "Özel Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları (sadece 12. Sınıflar ve mezunlar), Özel Uzaktan Öğretim Kursları, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ve Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme kurslarının hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerine karar verildi.

10 YASAĞI UZATILDI



İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 24.02.2021 tarih ve 13 nolu kararın 5 inci maddesinde düğün, nişan, nikah ve benzeri etkinliklerin yapılmaması yönündeki karar, Tokat yüksek risk grubunda seyrettiğinden 11 Mart itibariyle 10 gün daha uzatıldı. Yine 1 Mart itibariyle 10 gündür kapalı olan Hayvan Pazarları da yeni kararla 10 gün daha açılamayacak.



Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Okul Çağı İşitme Tarama Programı (OÇİTP) çalışmaları da İl yüksek risk grubunda olmasından dolayı 1 ay ertelenerek, süre sonunda yeniden değerlendirilecek.