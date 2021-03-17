Prof. Dr. Ertin hayatını kaybetti

Öğretimüyesi Prof. Dr. Hakan Ertin, metroda geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Önceki akşam saatlerinde evine gitmek için metroya binen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ertin, aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ertin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 59 yaşında hayatını kaybeden Ertin için ilk tören dün İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde düzenlendi. Törene çalışma arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Ertin'in cenazesi, tören sonrasında Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi. Prof. Dr. Ertin'le birlikte bir kitap hazırlığında olduğunu ve en son önceki gün görüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Nuran Yıldırım ise, "Duygusal bir travma yaşıyorum. Beraber bir kitap hazırlıyorduk. En son 16.30'da kitap için görüşmüştük. Sonrasında ölüm haberini aldım. Çok üzgünüm" dedi.