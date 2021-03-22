Sağlık çalışanlarının anısına 800 ağaç dikildi

Ben tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabi ki bu tür etkinlikler ilimiz ve ülkemiz için önem arz ediyor. Bugün de Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe Mevkii'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı fidan dikim etkinliği katılarak, salgınla mücadelede hayatları pahasına emek sarf eden ve bu uğurda görev şehidi olanların hatırasının yaşatılması adına 8 dekarlık alana 50 adet sedir 250 adet defne ve 500 adet kiraz olmak üzere 800 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu duygu ve düşüncelerle; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını da kutluyor, ormanlarımızın korunması için çalışırken hayatını kaybeden görev şehitlerimizi rahmetle anıyor, daha yeşil bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum" dedi.