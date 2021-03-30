Hâkimler firar etti mahkeme seyretti

2007-2014 arasında Ergenekon davasına bakan 8 hâkimle birlikte yargılanan ve adli kontrol hükümleri uygulanarak yargılamaları süren hâkimler Ercan Fırat ile eski özel yetkili hâkim Nihat Topal sırra kadem bastı. Dün yapılan duruşmada iddia makamını temsil eden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Fırat ve Topal'ın adli kontrol tedbirlerine uymadıkları için tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Duruşma sonunda bazı ara kararlar alan daire heyeti, savcının bu talebine ilişkin kabul veya ret kararı vermedi. Duruşma 15 Haziran'a ertelendi. 16 Kasım 2018'de Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde başlayan yargılamada Fırat ve Topal dışındaki diğer sanıklar, diğer davalardan tutuklu bulunuyordu. Fırat ve Topal hakkında ise adli kontrol olarak "yurt dışına çıkış yasağı" bulunuyordu.