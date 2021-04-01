HDP'li yöneticiden çirkin hareket! Anneler ağlarken gülerek sigara içti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de altıncı defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 23 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.
HDP'Lİ YÖNETİCİ GÜLEREK SİGARA İÇTİ
Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Annelerin sesini yüksek sesle müzik açarak bastırmaya çalışan HDP'lilere tepkiler ise çığ gibi büyüyor. Gözü yaşlı aileler HDP il binası önünde eylem yaparken HDP'li eski il başkanı Ökkeş Kava ise balkonda gülerek sigara içti.
HDP ÇOCUĞUMU KANDIRIP DAĞA KAÇIRDI
PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Kenan Yağmur'un Babası Fevzi Yağmur, "6 haftadır burada toplanıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. 6 yıl önce benim çocuğum HDP tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı. 6 yıldır çocuğumuz sağ mı, Ölümü haberini bile alamadık. Çocuğumuzu PKK ve HDP'den geri alana kadar bu eyleme devam edeceğiz. Benim çocuğum gelirse bu defa gelmeyen çocuklarımız için bu mücadeleye devam ederim. HDP tarafından çocuğum dağa götürüldü, Allah onlara kabul etmesin. Bunlar vatan haini, vatanımıza hainlik yapıyorlar. Kürt hakkı diyerek çocuklarımızı kandırıp götürüp ateşe attılar. Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğiz. Sonuna kadar oğlum Kenan Yağmur'u bekliyorum." dedi.
6 YILDIR OĞLUNUN YOLUNU GÖZLÜYOR
Burada Oğlu PKK tarafından kaçırılan oğlu Kenan'a seslenen Baba Yağmur "Oğlum sen beni duyuyorsan, görüyorsan gel Türkiye Cumhuriyetine teslim ol. Oğlum orada huzur yok, sen orada ne bekliyorsun, ne Anne var, ne Baba var. Türkiye Cumhuriyeti evladısın, hiç mi Anne, Baba hatırlamıyorsunuz. 6 yıldır senin merakınla ve özleminle bekliyoruz oğlum. Yeter bırak gel seni bekliyoruz." diye konuştu.
AVUKAT OLACAKTI, KAÇIRILDI
Geze Erdinç ise "Benim oğlum Mükail Erdinç İstanbul'da Marmara Üniversitesi okuyordu. Orada kendi bölümünü kazanarak avukat oldu. Orada HDP oğlumu kandırarak dağa çıkardı. Ben oğlumu bekliyorum, oğlum gel korkmayın. Senin arkanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Süleyman Soylu var. Devletimiz ve çok şükür bayrağımız var. Gel teslim ol korkma, inşallah gelir de teslim olursun, hapis yok, mahkeme yok, yeter ki gel artık. Dağda ki HDP ve PKK tarafından kaçırılan tüm çocuklarımıza sesleniyorum. Gelin teslim olun" şeklinde konuştu.