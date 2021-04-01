HDP'li yöneticiden çirkin hareket! Anneler ağlarken gülerek sigara içti

HDP ÇOCUĞUMU KANDIRIP DAĞA KAÇIRDI

PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Kenan Yağmur'un Babası Fevzi Yağmur, "6 haftadır burada toplanıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. 6 yıl önce benim çocuğum HDP tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı. 6 yıldır çocuğumuz sağ mı, Ölümü haberini bile alamadık. Çocuğumuzu PKK ve HDP'den geri alana kadar bu eyleme devam edeceğiz. Benim çocuğum gelirse bu defa gelmeyen çocuklarımız için bu mücadeleye devam ederim. HDP tarafından çocuğum dağa götürüldü, Allah onlara kabul etmesin. Bunlar vatan haini, vatanımıza hainlik yapıyorlar. Kürt hakkı diyerek çocuklarımızı kandırıp götürüp ateşe attılar. Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğiz. Sonuna kadar oğlum Kenan Yağmur'u bekliyorum." dedi.