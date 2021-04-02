Son dakika: 2 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 verilerinde son durum

Son dakika haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkemizde mutasyon oranının artması, vaka sayılarını da artırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son risk haritasına göre 58 ilimiz kırmızı kategoriye yani çok yüksek riskli hale geldi. Alınan tedbirlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 2 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...
2 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.
DÜNÜN VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 176 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 713'e yükseldi.
Toplamda 38 milyon 821 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 243 bin 738 testten, 40 bin 802 yeni vaka sayısı, bin 424 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 821 bin 795 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 35 bin 43'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 135 olduğu açıklandı.