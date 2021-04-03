Kabaktepe: CHP’nin gündeminde hizmet yok, skandallarla gündem oluyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollüyken kullandığı araçla kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin halka hizmetle değil skandallarla gündeme geldiğine dikkat çeken Kabaktepe, "Maltepe, AK Parti yönetiminde 4 senede 230'un üzerinde eser kazandı. 10 senelik CHP yönetiminde ise yalnızca skandallarla gündeme gelir oldu. Bir Belediye Başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla, mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize!" dedi.

Alkollü araç kullanırken çarptığı kadın şoförü sessiz kalması için tehdit eden CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

KABAKTEPE: "CHP, TACİZ VE TECAVÜZ VAKALARINDA OLDUĞU GİBİ YİNE SESSİZ"



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, taciz ve tecavüz olaylarında olduğu gibi Belediye Başkanlarının alkollü araç kullanma ve tehditlerine de sessiz kalan CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Halka hizmetin, CHP'nin gündeminde dahi olmadığına vurgu yapan Kabaktepe, "Maltepe, AK Parti yönetiminde 4 senede 230'un üzerinde eser kazandı. 10 senelik CHP yönetiminde ise yalnızca skandallarla gündeme gelir oldu. Bir Belediye Başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla, mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize!" dedi.

KABAKTEPE: "AJANS FAALİYETLERİYLE GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKLER"



Ajans faaliyetleriyle yanlışların üzerinin örtülmeye çalışıldığına dikkat çeken Kabaktepe, "İstanbul'un içi rahat olsun! Birtakım naylon karakterler göstererek, birtakım cilalanmış mizansenler düzenleyerek, ajans faaliyetleriyle yanlış yaptıklarını doğru göstermeye çalışıp, baskı oluşturup bizi de yaptıkları yanlışa alet edemeyecekler, bunun karşısında duracağız." İfadelerini kullandı.