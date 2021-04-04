Son dakika: 4 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum...

Son dakika haberleri: Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının da devam ettiği virüste, 3. dalga korkusu yaşanıyor. Özellikle virüsün birden çok mutasyona uğraması bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkemizde de vaka sayısı artış göstermeye devam ederken, yetkililerden, maske, mesafe ve temizlik uyarıları peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı, bugünün verilerini de açıkladı. İşte 4 Nisan koronavirüs tablosu vefat ve vaka sayıları...
4 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 185 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 263'a yükseldi. Toplamda 39 milyon 566 bin 99 test yapıldı. Bugün yapılan 246 bin 210 testten, 41 bin 998 yeni vaka sayısı, bin 508 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 487 bin 50 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 105 bin 350'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu.
Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.
Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.