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Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:59 Son Güncelleme: 8.4.2021 16:00

'da aranan ’i parçalara ayırmışlardı! Polis kafatası ile göğüs kafesini arıyor!

DHA
Müge Anlı'da aranan Süleyman Eken’i parçalara ayırmışlardı! Polis kafatası ile göğüs kafesini arıyor!

’da aranan ile ilgili dün korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. Eken’in, kaybolmadan önce en son; Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğü anlaşıldı. Eken’in parçalanmış bedeni, kardeşlerin evindeki foseptik çukurundan çıktı. İkili, 6 bin liralık borç yüzünden cinayeti işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler ise bugün Eken’in kafatası ile göğüs kafesini aradı. İşte korkunç haberin ayrıntıları…

Antalya Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu.



Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.



POLİS, ORMANLIK ALANDA 300 YERİ KAZDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.



PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR

Ekipler, dün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman Eken'in cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak foseptiğe atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti.



6 BİN LİRALIK ALACAK ANLAŞMAZLIĞI

İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kayıp olan kafatası ile göğüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.

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Müge Anlı'da aranan Süleyman Eken’i parçalara ayırmışlardı! Polis kafatası ile göğüs kafesini arıyor!
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