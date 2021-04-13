Doktor - Savcı tartışmasında detaylar ortaya çıktı: "Kendi doktorun baksın..."

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. kendisini muayene etmeyen doktor Kemal Gökhan Günel'i gözaltına aldırdığı iddia edildi. Osmaniye Başsavcılığı ise, savcının randevusu olduğu halde doktorun izinli olduğunu öne sürüp savcıyı muayene etmediğini ve hakaret ederek güvenlik görevlileriyle savcıyı dışarı çıkartmak istediği için hakaret suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın perde arkasına ise SABAH ulaştı. Edinilen bilgilere göre; ayağı burkulan ve bu nedenle ayağı alçıda olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., ayağındaki atelin çıkarılması amacıyla aldığı randevuya uygun bir şekilde, tek başına yürüyememesi nedeniyle yanında bulunan refakatçi ile Osmaniye Devlet Hastanesine gitti.

DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞİLMEZ

Savcı Mehmet B. asıl doktorun izinli olması nedeniyle görevliler tarafından nöbetçi doktora yönlendirildi. Nöbetçi doktor ise boş olan odada ayağı alçılı olması nedeniyle oturur vaziyette gördüğü savcı Mehmet B.'ye " Kendi doktorun baksın. Dere geçilirken at değişilmez" diyerek muayene etmeyi reddetti.

Nöbetçi doktor Kemal Gökhan Günel, kendisini tanıtan ve durumunu anlatan acılar içindeki Savcı Mehmet B.'ye "Kim olursan ol muayene etmiyorum. İstediğin yere şikayet et" şeklinde karşılık verdi.

BUNU DIŞARI ÇIKARTIN

Karşılıklı yapılan ağız dalaşı üzerine nöbetçi doktor tarafından "Mavi kod" verildi. Savcı Mehmet B. bunun üzerine hastanenin başhekimi ile görüştü. Olayın devamında ise, güvenlik görevlilerine savcıyı kastedilerek, "bunu dışarı çıkartın" dendiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Savcı Mehmet B.'nin şikayeti doğrultusunda, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli doktor Kemal Gökhan Günel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.