2021'e Dair Ümitlerim Yarışma ödülleri sahiplerini buldu

Üsküdar'da 2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nın kazananları, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.



Çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisiyiz diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "2020 yılının ardından 2021'in umut dolu bir yıl olacağını vurguladı. Türkmen konuşmasında şunları söyledi:



"Böylesi dönemlerde insanlık kendini sanat ile ifade eder. Sanat, hayallerimizi, umutlarımızı canlı tutar. Bize direnme gücü verir. Biz de bu noktadan hareket ederek 2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nı düzenledik. Çocuklarımız ve gençlerimizdenhayallerini, beklentilerini, ümitlerini ve planlarını sanat aracılığıyla ifade etmelerini istedik.Üsküdarlı öğrenciler bizi yine şaşırtmadılar. Her zaman olduğu gibi harika eserler yarattılar.Üsküdarlılarda tarihten gelen bir sanatçı ruhu var, buna inanıyorum. Sadece yetenek değil bu. Şehrimizin havası ve manevi iklimi de sanatçılara ilham veriyor. Yarışmaya katılan çocuklar ve gençler de bu iklimin hakkını vermeyi başardı. Başarı yolunda ilerleyen tüm çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman destekçisiyiz."

Yarışmaya bin 211 eserle katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasından ödül almaya hak kazanan 3 farklı branştan 54 eserin sahibi, ödüllerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.