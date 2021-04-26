İşte tarih tarih ABD’nin soykırım karnesi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'in tarihi gerçekliğe aykırı olarak 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak anması sonrasında Türkiye'den ardı ardına tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, sosyal medyadan tepki gösterenlerdendi. Usta, Batı dünyasının soykırımlarını ve katliamlarını hatırlatarak, "Her fırsatta siyasi gerekçelerle ülkemiz aleyhinde asılsız raporlar yayınlayan ve yalan tarihi bilgiler paylaşan Batı'nın geçmişi, utanç verici katliamlar ve soykırımlarla doludur" ifadelerini kullandı.

İŞTE ABD'NİN SOYKIRIM TARİHİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta ayrıca "Amerika Birleşik Devletleri'nin Soykırım Karnesi" diyerek bir dizi paylaşımda da bulundu. İşte Usta'nın paylaştığı tarih tarih ABD'nin soykırım karnesi:

Kızılderili Katliamı: 70 milyon Kızılderili kendi vatanlarında katledildi.

16. 17. yüzyılda Afrika Katliamı: 35 milyondan fazla Afrikalı köleleştirilerek (can kayıpları dahil) Amerika Kıtası'na getirildi.

1945 Hiroşima ve Nagazaki Atom Bombası Saldırısı: 350 bin kişinin ölmesine binlerce insanın sakat kalmasına neden oldu.

1945 Dresden Katliamı: 200 bin kişi 3 gün havadan atılan bombalardan öldü.

1950-1953 Kore Savaşı: 4 milyon kişi öldürüldü.

1950 Guatemela İşgali: 200 bin sivil öldürüldü.

1953 İran Darbesi: 10 binden fazla İranlı ABD'nin ekonomik, askeri desteğiyle infaz edildi.

1950-1959 Küba Katliamı: 60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi.

1960 Kongo Katliamı: 3 milyona yakın kişi CIA destekli iç savaş süresince öldürüldü.

1961-1962 Küba Darbesi: 294 kişi CIA'in küba'da Fidel Castrp'yu devirmek için planladığı Domuzlar Körfezi Operasyonu'nda öldürüldü.

1962-1975 Vietnam Savaşı: 3 milyon Vietnamli sivil hayatını kaybetti. Sivil halk üzerinde zehirli portakal gazı kullanarak soykırım yaptı.

1965-1966 Endonezya Katliamı: 500 bin -1 milyon arası Endonezyalı köylü, işçi, aydın öldü.

1970-1975 Kamboçya ve Laos Katliamı: 1 milyon kişiyi katletti.

1973 Şili Darbesi: 5 bin Şilili sivil hayatını kaybetti.

1974-1983 Arjantin Katliamı: 30 bin insanı öldürdü.

1977 El Salvador Darbesi: 70 bin Salvadorlu öldürüldü.

1980-1988 İran-Irak Savaşı: 700 binden fazla insan ölmüştür. ABD, lisanslı biyolojik ve kimyasal silahlarını Irak'a gönderdi.

1981-1990 Nikaragua İç Savaşı: 50 bin sivil hayatını kaybetti.

1983 Lübnan Katliamı: 14 bin deniz piyadesi ve binlerce kişiyi katletti.

1983 Grenada'nın İşgali: 300 binden fazla insan öldürüldü.

1989 Panama'nın İşgali: 3 bin Panamalı sivil öldürüldü.

1991 Irak'ın İşgali: 1 milyondan fazla Iraklı hayatını kaybetti.

1992-1995 Bosna Herkes Katliamı: 250 binden fazla Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından BM ve tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü.

2001 Afganistan İşgali: 150 bin sivil öldürüldü.

2003 Irak İşgali: 1 milyondan fazla Iraklı katledildi.

2003 Darfur Darbesi: 300 bin kişi BM raporlarına göre ölen sayısıdır.

2001-2015 ABD İnsansız Hava Aracı Saldırıları: 10 bin kişi öldürüldü.

2020-2018 Arap Baharı ve Askeri Darbe: 2 binden fazla kişi öldü.

2011-2018 Suriye İç Savaşı: 100 binden fazla kişi öldü, 5 milyondan fazla kişi evini terk etti.

ABD desteğinde İsrail'in Filistin Zulmü ve Katliamları: 100 binden fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ırk ayrımı ve yerleşim rejimi dayatması devam ediyor.