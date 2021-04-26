THY’den 4 yeni uçuş noktası

Türk Hava Yolları (THY) Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, Kazakistan'ın Türkistan ve Somali'nin Hargeisa şehirlerine sefer başlatacak



Türk Hava Yolları (THY) sefer başlatacağı dört yeni uçuş noktasını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç şehirlerine, Kazakistan'ın Türkistan ve Somali'nin Hargeisa şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi