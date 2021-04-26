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Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:23

THY’den 4 yeni uçuş noktası

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den 4 yeni uçuş noktası

 (THY) 'ın Fergana ve Ürgenç, Kazakistan'ın Türkistan ve 'nin Hargeisa şehirlerine sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, Kazakistan'ın Türkistan ve Somali'nin Hargeisa şehirlerine sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) sefer başlatacağı dört yeni uçuş noktasını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç şehirlerine, Kazakistan'ın Türkistan ve Somali'nin Hargeisa şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi

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THY’den 4 yeni uçuş noktası
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