Konya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, nakliyecilik yapan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprü üzerinde peş peşe seyir halinde olan iki kamyondan birisi iddiaya göre diğer aracın önüne kırarak sürücüyü durdurdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçların durmasının ardından köprü üzerinde yaşanan ağız münakaşasının büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Abdullah K. ile başına demirle vurulan Muhammet Ali E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, silahlı kavga olayının yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan ile fişek buldu.