Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Konya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 27.4.2021 22:10 Son Güncelleme: 27.4.2021 22:11

’da silahlı ve bıçaklı : 3

Konya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

'nın Beyşehir ilçesinde, aynı saatlerde yaşanan iki ayrı kavgada, 1 kişi tabancayla, 1 kişi kişi bıçaklanarak, 1 kişi de başına demirle vurulması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, nakliyecilik yapan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprü üzerinde peş peşe seyir halinde olan iki kamyondan birisi iddiaya göre diğer aracın önüne kırarak sürücüyü durdurdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçların durmasının ardından köprü üzerinde yaşanan ağız münakaşasının büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Abdullah K. ile başına demirle vurulan Muhammet Ali E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, silahlı kavga olayının yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan ile fişek buldu.

ANAHTAR MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Öte yandan, Bahçelievler Mahallesi'nde aynı saatlerde yaşanan bir başka olayda ise emlakçılık yapan Mehmet N., iddiaya göre anahtar meselesi yüzünden tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı emlakçı Mehmet N. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İş yeri sahibinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili olarak K.C.Z.'yi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA