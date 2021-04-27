Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı talan ettiler! Sancak direği ve hilallerini çaldılar

İstanbul'un simgelerinden olan 1928 yılında halkın maddi yardımlarıyla Tunç ve betondan yapılıp Taksim Meydanı'ndaki yerine konulan Taksim Cumhuriyet Anıtı adeta talan edildi. Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı, milli mücadele ve Türkiye'nin modern yüzünü simgeleyen heykelde 2 sancaktar ın birisinin elindeki sancağın sopası ve sancaklar üzerinde bulunan Ayyıldızlar kimliği belirsiz kişilerce sökülüp çalındı.



BAKIM ONARIMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, anıtın tadilat ve bakımının kendilerine ait olduğunu belirterek, kayıp bölüm ile ilgili yapılacak incelemenin ardından bilgi verileceğini kaydettiler.





"TAKSİM CUMHURİYET ANITI 45 SANDIK İÇERİSİNDE İTALYA'DAN İSTANBUL'A GETİRİLDİ"



Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya, "Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapma görevi Atatürk'ün büstünü ve at üstünde tunç heykelini yapan dönemin en önemli heykeltıraşlarından Pietro Kanonika'ya verilmiştir. Anıt ve çevre düzeni ise sonraki dönemde birinci ulusal mimarlık akımının önemli temsilcilerinden olan Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır. Halkın maddi yardımlarıyla yapılan bu önemli anıt, 2.5 yıl içerisinde taş ve bronz kullanılarak yapılmış, 45 sandık içerisinde İtalya'dan İstanbul'a gemiyle getirilmiştir. Yaklaşık 84 ton ağırlığında olan anıt, 23 günde monte edildikten sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp tarafından 8 Ağustos 1928 tarihinde açılmıştır. Anıtın kuzey yüzüne bakıldığında milli mücadeleyi, güney yüzüne bakıldığında ise Türkiye'nin modern çehresini yansıttığı görülmektedir. Türkiye'nin modern çehresini yansıtan tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında İsmet İnönü, solunda Fevzi Çakmak, arkasında ise Türk milletiyle beraber milli mücadele de Türkiye'nin yanında yer alan Sovyetler Birliği'nin iki önemli generalinin yer aldığı görülmektedir. İki Sovyet generalinin anıtta yer alması Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'nda destek ve yardımları vesilesiyle Sovyetler Birliği'ne göstermiş olduğu önemli bir vefa örneğiydi" dedi.