200 milyonluk Vebitcoin vurgununda flaş gelişme! Hesapları 1 ay öncesinde bloke etmişler





"23 Nisan akşamı İlker Baş'ın CEO'su olduğu Vebitcoin sitesinde faaliyetin durdurduğuna ilişkin açıklama yapılınca, bize ulaşan yüzlerce kişi oldu. Herkes farklı mağduriyetler içinde, kişi başı 1000, 800 bin gibi, yalnızca Diyarbakır'da 300'ün üzerinde bana ulaşan kişi var. Hukuki yol için de 30'un üzerinde kişiyle irtibat kurduk. Sadece Diyarbakır'dan bize ulaşan mağdurların hesabı yapıldığında 200 milyon lira üzerinde mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ilişkin insanlar çok ümitsizler. Herkesten duyduğumuz şey şu, 'Nasılsa kasalar boşaltıldı, nasılsa üzerine kayıtlı hiçbir şey yok' şeklinde. İnsanlar hem paralarını kaybettiler hem dava yolu çok pahalı, çünkü kaybettiği tutarlar üzerinden harç ödeyecekler hem de tünelin ucunda hiçbir ışık göremiyorlar, açıkçası en acı durum bu. İnsanlar şunu soruyorlar, İlker Baş neden kaçmadı?