Adil Öksüz'ü saklayanların davasında sona gelindi! Sanıklar ve tanıklar dinlendi, söz savcıda

Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz, Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra kaçmış, darbenin başındaki sivil FETÖ'nün imamı olduğu anlaşılınca da bir daha bulunamamıştı. Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Alper Karabulut, Rüştü Karakaya ve Cihat Yıldız'a, Sakarya ve İstanbul'da Öksüz'ü sakladıkları, kaçmasına yardım ettikleri suçlamasıyla dava açılmıştı. FETÖ'nün mahrem imamları oldukları da ortaya çıkan bu sanıkların davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar, kronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de tahliye taleplerini reddedip, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi. Mahkeme heyeti, sanık savunmaları ve tanıkların dinlenilmesi aşamasının tamamlandığını belirterek, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Bir ay sonraya ertelenen davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladıktan sonra sanıkların son savunmaları alınacak.

EN SON ORADA GÖRÜLDÜ

Davada, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Alper Karabulut, Rüştü Karakaya tutuklu, Cihat Yıldız ise firari sanık olarak yargılanıyor. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Savcılığın iddianamesinde adım adım kaçışı anlatılan Adil Öksüz'ün en son Esenler'de, Edirne istikametine giderken görüldüğü belirtiliyor.