Sahte altını verdi gerçeğiyle kaçtı

Bakırdan hazırlayıp altın rengine boyadığı sahte altınları bozdurma bahanesiyle gittiği kuyumculardan gerçek altın ve para alan dolandırıcı Serdar K. yakalandı.

En son Esenyurt'ta bir kuyumcuyu hedef alan Serdar K., sahte altın kelepçe bileziği bozdurmak istedi. Karşılığında 11 çeyrek, iki yarım altın ile 3 bin 500 lira nakit para aldı. Dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen polis, üzerindeki kıyafetten izini sürdüğü şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Bakırdan hazırlanan ve altın rengine boyanmış sahte altınlarla kuyumculara giden bir dolandırıcı, sahte altınları bozdurup karşılığında bir miktar para ve gerçek altın satın aldı.

Son olarak Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren dolandırıcı, elindeki sahte altın kelepçe bileziği bozdurmak istediğini, karşılığında bir miktar para ve bir miktar altın satın almak istediğini ifade etti. Dolandırıcı, sahte bileziği incelemeye başlayan kuyumcuya, "Annem hastanede. Taburcu olacak. Beni bekliyor. Çok acelem var" diyerek kuyumcuyu aceleye getirdi. Kuyumcu, sahte altın kelepçe bilezik karşılığında 3 bin 500 lira nakit para, 11 çeyrek altın ve iki yarım altını dolandırıcıya verdi. Toplamda 15 bin lira değerinde altın ve nakit parayı alan dolandırıcı hızla oradan ayrıldı ve kayıplara karıştı.

AYNI KIYAFETLERLE GÖZALTINA ALINDI



Kuyumcu A.B., dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına ait görüntülerden, şüphelinin o sırada üzerinde olan kıyafetlerinden hareketle bölgede iz sürdü. İsminin Serdar K. olduğu belirlenen şüpheli kısa sürede yakayı ele verdi. Serdar K.'nin kuyumcudan aldığı 11 çeyrek, iki yarım altın ve 3 bin 500 lira da ele geçirildi. Altınlar ve para kuyumcuya teslim edilirken, Serdar K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.