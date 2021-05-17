Diyanet'ten 'Reenkarnasyon' fetvası: Batıl inançtır

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Reenkarnasyon inancının İslam'da yeri var mıdır?" şeklindeki soruyu yanıtlandırdı. Diyanet'in yanıtında, "Kuran-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde 'ruh göçü' ve benzeri bir anlayışı doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur. Aksine Kuran-ı Kerim'de, ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. İslâm'a göre 'ruh göçü' ya da ölümden sonra ruhun başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenlenmesi inancı batıldır" ifadelerini kullandı.

Ruh göçü ya da tenasüh olarak ifade edilen reenkarnasyonun; ölen bir kimsenin ruhunun bir başka varlığa geçmesi (hulûl) anlamına geldiğini belirten Diyanet, ruh göçü inancının, Hint kültüründeki ölümsüzlük düşüncesi ve kast sisteminden kaynaklandığını vurguladı. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm'da bir kimsenin ölümüyle ruhunun başka bir varlıkta yeniden bedenleneceği inancının yer almadığı belirtilerek ruhun ve ölümden sonraki hayatın mahiyet ve keyfiyeti, gaybî konulardan olup akıl yürütmeyle bilinemeyeceği kaydedildi.