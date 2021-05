Türkiye’de ilk kez 50 bin metrekarelik canlı mısır labirenti oluşturulacak

Türkiye'de ilk kez 20 yıldır atıl kalan arazi üzerine 50 bin metrekarelik canlı Corn Maze, "Mısır Labirenti" kuruldu. Kurulan bu alanda Pandemi döneminde panayır alanı gibi hizmet verecek.



Turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak 20 yıldır atıl kalan arazinin değerlendirilmesine yarayacak . Avrupa'nın en büyük labirentinin bulunduğu panayır, Ağustos ayının ikinci haftasında misafirlerine kapısını açacak ve mısırların toplanacağı Kasım ayının ortasına kadar ziyaret edilebilecek.

Son yıllarda tüm dünyada turizm ve tarım alanlarında alternatif uygulamalar dikkat çekerken bunlardan en yeni ve ilgi uyandıranlarından birisi olan Corn Maze, yani "Mısır Labirenti" artık Türkiye'de hayata geçirildi. Ağva'da yaklaşık 100 dönüm araziye sahip etkinlik alanında, mısır bitkisi ekilerek 50 bin metrekare büyüklüğünde dev bir canlı labirent oluşturulacak. Bu kapsamda mısır ekimi öncesi Ağva Ovası olarak adlandırılan bölgede saha temizliğine başlandı. Avrupa'nın en büyük labirentinin bulunduğu panayır, Ağustos ayının ikinci haftasında misafirlerine kapısını açacak ve mısırların toplanacağı Kasım ayının ortasına kadar ziyaret edilebilecek.



"TURİZM VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI"



Proje kurucuları Sami İşleker, Aylin Çivici ve Firuze Pelin Çırakoğlu, başta turizm, tanıtım, ekonomi, tarım, istihdam, sağlık gibi birçok alanda katma değer üretecek dev bir proje olduğunu belirttiler. Noma Pozitif Ajans Başkanı Sami İşleker "Labirenti gelip geçici bir trend olarak değil aksine önümüzdeki yıllarda birçok şehirde kurulacak benzeri yapıların öncüsü olacak örnek bir uygulama olarak görüyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılan bu örnek proje ile 20 yıldan uzun süredir atıl kalan bir toprağı değerlendirdik. Ülkemizde çeşitli nedenlerle ekilmeyen, kullanılmayan, israf edilen alanlar da benzer şekilde tarım ve ekonomiye kazandırılırsa çok büyük bir değer oluşturabiliriz. Ayrıca labirent, bulunduğu bölgeye olan ilgiyi arttıracak, yerli ve yabancı turizmi canlandıracaktır. Yılda sadece 3 ay kadar açık kalacak bu farklı ortamın mutlaka en az bir kez deneyimlenmesini herkese şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.



"SALGIN DÖNEMİNDE EN GÜVENLİ ETKİNLİK OLACAK"



Aylin Çivici de "Korona virüs nedeniyle uzun süre evlere kapandık, kontrollü yaşama geçtik, sosyal hayatımız kısıtlandı. Corn Maze (Mısır Labirenti) sağlıklı ve güvenli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Labirent, yapısı gereği insanların arasına mesafe koyarken, açık hava etkinliği olması ve bölümlere ayrılan alanları sayesinde salgına karşı güvenli bir ortam oluşturuyor. Bu etkinlik insanlara sosyal mesafe kurallarına uyarak özgürleşme olanağı sunacak. Tüm aile üyelerine hep birlikte doğada güzel bir gün geçirme fırsatı; gençler ve çocukları ekran başından uzaklaştırmak için harika bir bahane olacak. Her yaştan insan için eğlenceli ve özgün bir deneyim" dedi.



CANLI LABİRENTTE KAYBOLMANIN HEYECANI VE EĞLENCESİ YAŞANACAK



Firuze Pelin Çırakoğlu ise "Boyutu ve kendine has içeriği ile Dünya'da ve Avrupa'da başka bir örneği olmayan projede, bir nevi panayır konsepti uygulanacak. Labirentte gizli çilek tarlasına ulaşabilen ziyaretçiler çileklerle ziyafet çekerken, balkabağı, çilek, mısır ve ayçiçeği tarlalarında gezerek fotoğrafik alanlar içinde fotoğraf çekmeden yapamayacaksınız. Bu dev panayır, mısır labirenti, yeme-içme alanları, balkabağı yemek workshopları, çocuk oyun ve gezi parkurları, gençler için korku labirenti, müzik grupları ve düzenlenecek özel etkinliklerle her yaştan ziyaretçiye gün boyu eğlence ve aksiyon vadediyor" dedi.



CORN MAZE/MISIR LABİRENTİ NEDİR?



Hemen hemen hepimizin bildiği bir bulmaca çeşidi olan labirentin, mısır bitkilerinin ekimiyle devasa ölçekte uygulandığı yapı "Mısır Labirenti" olarak adlandırılıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda oluşturulabilen labirente giren insanlar çıkmaz yollar, birbirine benzeyen geçitler arasında ilerlerken, yol ayrımlarında birbirinden değişik bilgi sorularını cevaplarına göre yollarını seçerek, kaybolmadan çıkışa ulaşmaya çalışıyor, burada gizli ödüllerle de karşılaşabiliyorlar. Canlı labirent, ekilen mısırların insan boyunu geçmesinden ekinlerin toplanmasına kadar 2-3 aylık bir süre aralığında faaliyette kalıyor. Sezon sonunda ise mısırlar toplanarak saha gelecek sene için bakıma alınıyor.