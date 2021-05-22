Şanlıurfa’da su şebekesinin klor miktarı kontrol altında

Suyun analizinin sürekli kontrol altında tutulduğunu belirten ŞUSKİ Genel Müdürü Güllüoğlu, "Şanlıurfa merkez ilçelerinde, özellikle salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günler ve pik saatler de dahil olmak üzere şebekenin başlangıç, orta ve son noktalarını temsil eden toplam 27 yerden her gün su numunesi alınıp klor analizleri yapılmaktadır. Bu çalışma neticesinde kent merkezindeki bütün su şebekesinin klor miktarı kontrol altında tutulmaktadır. Klor sonucu 0.5 ile 1.2 ppm arasında çıkmakta olup klor olmayan hiçbir nokta tespit edilmemiştir. Su şebekemizde mikrop üremesinin mümkün olmadığı ve ishal şikâyetlerinin sebebi şebeke suyu olmadığı net bir şekilde görülmektedir. Ayrıca arıtma tesisi çıkışında kurmuş olduğumuz çevrimiçi su analiz cihazı 7/24 çıkış suyu analizini yapmakta ve sürekli kontrol sağlamaktadır. Bunun yanında 1453 kırsal mahalledeki su dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle devam ettirilmekte olup, mikrobiyolojik yönden sağlıklı su temini sağlanmaktadır. Tarım sezonunun başlaması ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kontrolü dışında olan bağ evlerindeki ve köylerdeki özel su kaynakları hastalıklara sebebiyet verebileceği için bu suların dezenfekte edilmeden kullanılmaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.