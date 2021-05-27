Askeri darbe mağdurlarının zararları tazmin edilecek. 27 Mayıs darbesinin mağdurlarından Demokrat Parti kurucusu Dr. Mehmet Veysi Oran'ın o tarihte 10 yaşında olan oğlu Koral Oran, askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyona başvurdu. Oran'ın yaşadıkları, darbenin çocukların hayatlarında bıraktığı izleri gözler önüne serdi.Evli ve dört çocuklu Veysi Oran, 1954 seçimlerinde Siirt'ten milletvekili seçildi. Tıp mezunuydu. Muhalif milletvekillerince "Çocuğunu kaçırıp Botan Çayı'na atarız" şeklinde tehdit edildi. Koral Orhan, henüz 3,5 yaşındayken kardeşleriyle birlikte vali tarafından korundu.10 yaşına geldiğinde babası, Ankara'daki evlerinden saat 03.00 civarında gözaltına alındı. Babasının yargılandığı Yassıada'ya götürüldüğünü öğrendi. Babasının ve yakınlarının mal varlığına tedbir kondu ve haciz uygulandı. Aile, bu karara itiraz etti ve haciz talebi kaldırıldı. Ancak Oran'ın anneannesinin emekli maaşı, sırf damadı DP'li olması nedeniyle kesildi. Annesi Nermin Oran (34) ise yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı evlerini ve evdeki bazı eşyalarını satmak zorunda kaldı.1960'tan 1969'a kadar 9 kez ev değiştirdiler. Maliye müfettişi, evlerinde Nermin Oran'a "Kürk manton var mı?" Koral Oran'a ise "Bisikletin var mı?" diye sordu.Yassıada'daki babasını görmeye gidemedi. Saint Joseph Lisesi'ni kazanmasına rağmen maddi yetersizlikten dolayı burada eğitim alamadı. Babası yaşadığı üzüntü ve stres nedeniyle kanser hastalığına yakalandı. Annesi vefat etti. Ağabeyinde ise beyin tümörüne rastlandı. Zor günler geçirdi.Oran'ın avukatı Gökhan Alpertunga ve Atahan Öztürk, 61 yıl önceki darbenin acılarının halen devam ettiğine dikkat çekti. Alpertunga, "Ülkemiz darbelerden çok çekti. Müvekkilim de yıllarca bu acıları yaşadı. İnşallah bu millet bir daha darbeler yaşamaz" dedi.