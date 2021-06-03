Binler uğurladı

TATVAN İlçesi Anadere Köyü kırsalında devam eden "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu sırasında, terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Teğmen Baki Koçak (28) ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucusu Yücel Aki (29) şehit düştü. Şehitler için Bitlis'te tören düzenlendi.Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehit Teğmen Baki Koçak, memleketi Yozgat'ta, şehit güvenlik korucusu Yücel Aki'nin cenazesi ise Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.