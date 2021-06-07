Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi
Giriş Tarihi: 7.6.2021 20:31 Son Güncelleme: 7.6.2021 20:37

Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi

Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.

"Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı."

Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA