‘Kazanan Türkiye oldu, gururluyuz’

Afyonkarahısar'ın Sinanpaşa
ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığı seçiminin galibi AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu. AK Parti 63.9 ile birinci parti çıkarken CHP adayı Furkan Özkan
yüzde 1.81'de kaldı. Büyük Birlik Partisi
ise 31.53 ile ikinci çıktı. SABAH'a konuşan Karabacak, "Biz çok gururluyuz, her şey istediğimiz gibi çok güzel oldu. Hükümetimize güzel bir desteğimiz oldu. Bu kötü günlerde Cumhurbaşkanı'mıza ve İçişleri Bakanı'mıza bir hediyemiz oldu" dedi. Karabacak, "En büyük önceliğimiz, Güney'de içme suyu şebekelerimiz olacak. Bakanımızdan sözünü aldık. Bunların tamamı yenilenecek, göletimiz yapılacak. Güney'e yatırımcı çağrılacak. İstihdam olanakları oluşturulacak. 27 projemiz vardı. Veysel Eroğlu bakanımız bu sayıyı 30'a çıkardı" diye konuştu. AK Parti Afyonkarahisar
Milletvekili Ali Özkaya
"Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kazanan Cumhur İttifakı
'dır. Kazanan Afyonkarahisar ve Güney kasabasıdır" dedi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, "Güney Belediye Başkanlığı seçimleri Ahmet Davutoğlu'na, kapak olmuş. Reis'in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş" dedi.
ERKEN SEÇİMDEN BAŞKA HAYAL GÖRMEYENLER AYNAYA BAKMALI
AFYONKARAHİSAR'IN Güney beldesinde Cumhur İttifakı seçimi kazanırken, erken seçim isteyen muhalefet de ağzının payını aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Türkiye düşmanları ile işbirliği içinde olanların akıbetinin 2023'te ne olacağı bu seçimde gözler önüne serildi" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Erken seçimden başka rüya görmeyen partilerin aynaya bakmasına vesile olmasını istiyorum" diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "Davutoğlu 'İlk zaferimizi burada kazanacağız' diyordu. 17 oy aldı. Hezimete uğradı hepsi" dedi.
Eda IŞIK-Burak Erdem ÇELİK/
ANKARA