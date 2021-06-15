Yaz güzeli kirazlar bu yıl sağlıkçı filyasyon ekipleri için toplandı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 13. Kiraz Hasadı'nda kirazlar, koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan beyaz tulumlu kahramanlar olarak da bilinen filyasyon ekipleri için toplandı. Sepetlere doldurulacak olan yaz güzeli kirazlar, ilçede çalışan filyasyon görevlilerine ikram edilecek.



Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Kiraz Hasadı'nın bu yıl 13.'sü gerçekleştirildi. Her yıl coşkulu görüntülere sahne olan Kiraz Bahçesi'ndeki etkinliğe Kovid-19 sebebiyle bu sene de vatandaşlar katılamadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eşlik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalından topladığı rengarenk yaz güzeli kirazları sepetlere doldurdu. Toplanan kirazlar, virüsün yayılımını durdurma adına önemli görev üstlenen ve beyaz tulumlarıyla tanınan filyasyon ekiplerine dağıtılacak.





SENEYE İNŞALLAH BİRLİKTE KİRAZI DALINDAN YİYECEĞİZ



Filyasyon görevlilerinin salgına karşı cesaretle savaştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu süreçte bizim sağlığımız için özverili bir şekilde çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sene topladığımız kirazları da kendilerine ikram ediyoruz. Yoğunlukları nedeniyle buraya çağıramadık ama gelecek yıl ki hasatta inşallah hep birlikte kirazı dalından yiyeceğiz. Emeklerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.





Bağcılar Belediyesi'nin Üzüm Bağı'nı kurarak başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı Mahallesi'nde 2007 yıllarında oluşturulan Kiraz Bahçesi'nde Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Kiraz Bahçesi, Bağcılarlılar için aynı zamanda bir piknik alanı özelliği taşıyor.