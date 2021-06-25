Marmara’dan çıkarılan müsilaj Şile’de toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, Şile
Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor. Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı, çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor.
6 BİN 159 METREKÜP TEMİZLENDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi
'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi. Kurum, "Düzenli sürdürdüğümüz denetimlerimizde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. Toplam 6 bin 148 denetimde işletmelere 13 milyon 897 bin TL idari para cezası uyguladık" ifadelerine yer verdi. DHA
O TESİS MÜSİLAJA ENGEL OLABİLİRDİ
AK
Partili İBB yönetiminin daha önce projelediği ancak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından "temel atmama töreni" yaparak iptal ettiği arıtma tesisinin müsilaj sorununu ortadan kaldırabileceği ifade edildi. Projenin bir benzerinin 2017'de Şile Ağva
'da yapıldığı, hizmete giren tesisin ise kirli olarak gelen atık suyu temiz su seviyesinde denize verebildiği bildirildi. İptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
de hizmete girmesi halinde benzer şekilde çalışacaktı.