Son dakika: Jandarmada FETÖ operasyonu Çöpe atılan diskten çıkan 60 mahrem imama gözaltı kararı

İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölgesi imamlığını yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra evine baskın düzenlenen Nihat Keskin, yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ile SD kart attı. Çöpte ele geçirilen dijital bellekler, MİT ve Emniyet'in terör ve siber uzmanları tarafından 4 yıl sonra çözüldükten sonra FETÖ'nün Jandarma yapılanmasındaki 4 bin jandarma personeli ile onlara mahrem imamlık yapan örgüt abileri deşifre oldu.

30'U ESKİ KAMU GÖREVLİSİ

Flaş bellekten çıkan veriler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığına sızdırılan askerlere mahrem imamlık yaptığı belirlenen 30'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ihraç edilmiş 60 'mahrem abi' hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 34 ilde, zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.