Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'a "Gelişmeler hakkında ne düşünüyorsun" diye sordu. Binali Yıldırım "Emir komuta zinciri dışında bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde düşünüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, darbeye boyun eğilmemesi, her türlü imkân seferber edilerek darbeye direnilmesi konusunda mutabık kaldılar. Bunun için sivil yönetim unsurlarıyla siyasi kurumlar koordine edilecek ve darbeye tek vücut halinde karşı konulacaktı.