CHP’li belediye icralık oldu

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan
'a usulsüz şekilde verilen ihalelere imza atmadığı için mobbing ve psikolojik eziyete maruz kalan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi
'nin birim müdürü Ümmü Gülsüm Altınel mahkemeden bir zafer daha kazandı. Görev yaptığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
'ne mobbing gördüğü gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açan ve kazanan Altınel'e 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmişti. Mobbing mağduru Altınel bu kez ASKİ'nin kendisine 'haksız şekilde müdür olup, fazla maaş ödemesi' gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu davayla ilgili 10 bin 254 liralık yargılama ücretini ödemesine karar verdi. Hukuk zaferi kazanan Altınel, ödemeyi gerçekleştirmeyen ASKİ'yi icraya verdi. Aydın İcra Dairesi
tarafından ASKİ'den 10 bin 254 liralık icra emri çıkarıldı.