Alev savaşçıları için su seferberliği

Marmaris Armutalan Mahallesinde 13.05'te yangın çıktı. Alevlerin bir siteden çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün tüm ekipleri teyakkuza geçti. Kısa sürede yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Armutalan Mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 27 Haziran'da İçmeler bölgesinde çıkan bir orman işçisinin şehit olduğu, yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın kül olduğu bölgeye kadar ulaştı.
VATANDAŞLARA SU ÇAĞRISI YAPILDI
Yangınla mücadele eden ekipler için Marmaris Ticaret Odası (MTO), dondurulmuş su seferberliği başlatıldığını duyurdu. MTO'dan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan orman yangınına müdahale eden ekiplerimizin dondurulmuş su ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm üyelerimizin imkanları dahilinde su dondurmalarını ve Turban Kavşağında yer alan belediye çadırına ulaştırmalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.