Alev savaşçıları için su seferberliği

Marmaris Armutalan Mahallesinde 13.05'te yangın çıktı. Alevlerin bir siteden çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün tüm ekipleri teyakkuza geçti. Kısa sürede yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Armutalan Mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 27 Haziran'da İçmeler bölgesinde çıkan bir orman işçisinin şehit olduğu, yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın kül olduğu bölgeye kadar ulaştı.