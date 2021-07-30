Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok

"Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin Genel Başkan Yardımcısı Önşen'e "Bakar mısınız çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" dedi.



İyi Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.