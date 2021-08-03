Zeytinlik Halk Pazarı Esnafından tek kişilik eylem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de protesto şokuyla karşılaştı. İBB Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile birlikte yol çalışması yapılan İstanbul Caddesi üzerinde dolaşırken bir esnafın tek kişilik protestosuyla karşılaştı. Daha önce Bakırköy Belediyesi tarafından esnafa yıkım kararı gönderdiği Zeytinlik Halk Pazarı'nda esnaf olduğunu belirten İsmail Dumlu, "Bakırköy'de rantçıları kaybedecek, halkı kazanacak" diyerek, tek başına eylem yaparak sesini duyurmaya çalıştı. Dumlu, tarihi pazarın Bakırköy ve Zeytinlik halkının olduğunu söyleyerek, "Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız. Halk kazanacak, rant kaybedecek" dedi.





'BAKIRKÖY'DE SİYASET YAPANLAR ZENGİNLEŞİYOR'



Bakırköy'e gelip siyaset yapanların zengin, ilçe halkının ise fakirleştiğini haykıran Dumlu, "Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız" ifadelerini kullandı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun şaşkın bakışları arasında Bakırköy'ün topraklarının parsel parsel satılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek yaptığı tek kişilik eylemle ilgili bilgi veren Zeytinlik Halk Pazarı Esnafı İsmail Dumlu, 35 yıldır Bakırköy'de, 12,5 yıldan beri karı koca halk pazarı içinde yaklaşık 30 metrekarelik bir dükkanda çay ocağı kafe şeklinde bir yer işlettiklerini söyleyerek, yıllardır rantçı zihniyetle mücadele ettiklerini ve CHP'li yönetimin ilçenin merkez mahallelerinin depremde tek toplanma alanı olan bir yeri yıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



'ÇARŞININ YAPILMASINA DEĞİL SATILMASINA KARŞIYIZ'



Pazarın işlevsizliğinden ve kötü görünümünden dolayı şikayet edenlerin de olduğunu söyleyen Dumlu, "Zeytinlik Halk Pazarı Bakırköy Belediyesi'ne aittir. Bizler çarşının yapılmasına değil, 'Satılmasına, yap işlet devret ile birilerine verilmesine, yerine taş bina yapılmasına karşıyız. Bakırköy Belediyesi'nin mahalle halkı ve esnafıya bir araya gelerek, kendi bütçesi ile Alaçatı modeli bir yapı yapmasını istiyoruz" dedi. Dumlu kendisine destek veren çevre halkının alkışlarıyla eylemini tamamladı.