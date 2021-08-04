Yeni Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu! Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Büyük bir merakla beklenen Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kameralar karşısına geçerken Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilen ismi de açıklandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliliğe sevk edilirken yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER KİMDİR?

Bu gelişmenin ardından yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Musa Avsever Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğmuştur.