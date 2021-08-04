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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:06 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:12

Yeni Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu! Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Yeni Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu! Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüksek Askeri Şura kararları onaylandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Bu gelişme ile beraber Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Orgeneral Musa Avsever, 7 Kasım 1957 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İşte, YAŞ kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve askeri kariyeri hakkında bilgiler

Büyük bir merakla beklenen Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kameralar karşısına geçerken Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilen ismi de açıklandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliliğe sevk edilirken yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER KİMDİR?

Bu gelişmenin ardından yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Musa Avsever Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğmuştur.

MUSA AVSEVER'İN HAYATI VE ASKERİ KARİYERİ

İşte, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'in hayatı ve askeri kariyeri;

2003'te Tuğgeneral, 2007'de Tümgeneral 2012'de Korgeneral rütbesine terfi etti.

28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

Avsever, Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilmiştir.

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Yeni Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu! Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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