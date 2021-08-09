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Giriş Tarihi: 9.8.2021 11:32 Son Güncelleme: 9.8.2021 11:33

Başkan Erdoğan'dan 'Olimpiyat' mesajı: Bize büyük gurur yaşattınız

Başkan Erdoğan’dan ’Olimpiyat’ mesajı: Bize büyük gurur yaşattınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda Olimpiyat mücadelesi veren ve Tokyo2020'den başarıyla dönen sporcularımızı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ve tebrik mesajında Tokyo 2020 müsabakalarında Olimpiyat başarısı gösteren sporcularımızla ilgili olarak "Bizlere büyük gurur yaşattınız" ifadesini kullandı. Erdoğan mesajında:

"#Tokyo2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan 'Olimpiyat' mesajı: Bize büyük gurur yaşattınız
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