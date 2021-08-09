Başkan Erdoğan’dan ’Olimpiyat’ mesajı: Bize büyük gurur yaşattınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ve tebrik mesajında Tokyo 2020 müsabakalarında Olimpiyat başarısı gösteren sporcularımızla ilgili olarak "Bizlere büyük gurur yaşattınız" ifadesini kullandı. Erdoğan mesajında:

"#Tokyo2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye" dedi.