Dayanışma ruhuyla milletimizin emrindeyiz

MHP
'nin
başlattığı yardım kampanyası kapsamında Antalya Manavgat
'ta orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara 327 küçükbaş, 36 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin talimatıyla yapılan yardım için Manavgat'taki Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan
ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun
'un katılımıyla program düzenlendi. Durmaz, "Devletin imkan ve kabiliyeti ve milletin fedakarca dayanışma ruhu zararın daha da büyümesine engel oldu. MHP olarak dayanışma ruhuyla varlık sebebimiz olan Türk milletinin yanında ve emrindeyiz" dedi.