Engelleri darp eden sanıkların yargılanmasına başlandı! Ölümden nasıl döndüklerini işte böyle anlattılar!

Beykoz'da 21 Haziran tarihinde yarı çıplak halde arkadaşıyla birlikte engelliler lokalini basan Oğuzhan Arıcı ve Musa Sezer, dehşet saçarak engellileri darp etti. Engellilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Arıcı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbestlik kararına itiraz etmesi üzerine ise itirazı kabul eden Hakimlik Arıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Oğuzhan Arıcı, yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklandı. Oğuzhan Arıcı hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından üçer kez 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle, Musa Sezer hakkında da 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ve 'Hakaret ' suçlarından üçer kez 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

COVİD TEMASLI OLDUĞU İÇİN GELMEDİ

Beykoz Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen dava duruşmasına tutuklu sanık Oğuzhan arıcı Covid-19 temaslı olduğu için katılamazken, müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

BİRİ SOPAYLA BİRİ PİKNİK TÜPÜYLE DEHŞET SAÇMIŞ

Müşteki Hasan Polat, duruşmadaki beyanında sanıktan şikayetinin devam ettiğini belirterek 'Sanığı mahalleden tanırım. Büfede tek başıma otururken Oğuzhan Arıcı ve Musa Sezer yanıma geldi ve Oğuzhan elindeki sopayla bana vurmaya başladı. Büfenin çalışanı araya girmeseydi ben ölmüştüm. Musa da elindeki piknik tüpünü üzerime salladı. İkisi birlikte beni darp edip bana hakaret ettiler.' şeklinde konuştu.

'KÜFÜRLER VE TEHDİTLER SAVURDULAR'

Sanıkları mahalleden tanıdığını belirten diğer müşteki Osman Odabaş beyanında şikayetinin devam ettiğini, büfeye gittiğinde sanıkların müşteki Hasan'ı dövdüklerini gördüğünü, kendisinin de sanıkları durdurmak için üzerlerine gittiğini, sonrasında sanık Oğuzhan'ın sopayla kendisine saldırdığını ve sanıkların kendisine küfür ve tehditler savurduğunu açıkladı.

'POLİS GELMESE BİZ ÖLMÜŞTÜK'

Müşteki Volkan Gider ise duruşmadaki beyanında sanıklardan şikayetçi olduğunu ve olay günü evden çıktığında büfenin orda müştekiler Hasan ve Osmanı gördüğünü belirterek 'Ben gittiğimde sanık Oğuzhan Hasan'ı sopayla dövüyordu. Kendisine müdahale ettiğimde bana da saldırdı. Bana birkaç tokat atınca ben de kendisini ittim. Sonrasında üzerime öyle bir saldırdı ki tekmelerle yumruklarla beni darp etti. Polis gelmese ben ölmüş olacaktım.' dedi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Duruşma sonu mahkeme, sanık Musa Sezer'in hazır edilmesi için ilgili kolluğa yeniden müzekkere yazılmasına ve olaya ilişkin kamera kayıtlarının sanıkların hazır bulunduğu duruşmada izlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca mahkeme, sanık Musa Sezer'in şu aşamada tutuklanma talebinin reddine karar verirken sanık Oğuzhan Arıcı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.